Çdso'dan "İsmet İnönü'yü Anma Konseri"

Kaynak: AA

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölümünün 45. yılı dolayısıyla anma konseri verecek.ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, "İsmet İnönü'yü Anma Konseri" adıyla düzenlenecek etkinlik, 21 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.Çin Halk Cumhuriyeti'nden şef Li Yang'ın yöneteceği konserde, solist olarak, ilk konserini altı yaşında veren, üstün yetenekli çocuklara yönelik kanuni düzenleme kapsamında on iki yaşında Fransa'ya gönderilen Devlet Sanatçısı Gülsin Onay yer alacak.Onay, F. Chopin'in "Piyano Konçertosu No.2" eserini seslendirecek.Konserin ikinci bölümünde ise orkestra, Beethoven'ın "Senfoni No.2" eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.