Çdso'dan Klasik Müzik Konseri

Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) klasik müzik konseri verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi
Konser Salonu'nda 7 Aralık
Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek konseri, devlet sanatçısı şef Rengim Gökmen yönetecek.
Konserde, Ankara
Opera ve Balesi'nde solist olarak görev yapan Ezgi Görkem Yıldırım
, Reinhold Gliere'n "Koloratur Soprano Konçertosu" eserini seslendirecek.
Programın ikinci yarısında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası trompet sanatçısı Cem Sevgi, Johann Baptist Georg Neruda'nın "Trompet Konçertosu"nu Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunacak.
ÇDSO, konserin kapanışında Felix Mendelssohn
'un Senfoni No.3 İskoç adlı eseri seslendirecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi,Çukurova
04 Aralık 2018 Salı 15:11