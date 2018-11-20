Çdso'dan "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri"

20 Kasım 2018 Salı 12:47



20 Kasım 2018 Salı 12:47

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri" verecek.ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azeri bestecilerin eserlerinin seslendirileceği etkinlik, 23 Kasım Cuma günü saat 20.00'de, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.Azeri şef Yalçın Adıgüzel'in yöneteceği konserde, balaban sanatçısı Alihan Samedov solist olarak görev yapacak.Konserde açılış, Fikret Amirov'un "Azerbaycan Kapriçyosu" ile yapılacak, Azeri besteci İlyas Mirsayev'in "Balaban Konçertosu"nun dünya prömiyeri seslendirilecek.Programda, "Bayram Üvertürü" ve "Nasimi" adlı eserlerin de ilk seslendirilişleri gerçekleştirilecek.