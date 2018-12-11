Çdso'dan "Türkiye-Güney Kore Dostluk Konseri"

Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Türkiye- Güney Kore
Dostluk Konseri" verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık
Cuma saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi
Konser Salonu'nda gerçekleşecek konseri, şef Orhan Şalliel yönetecek.
Konserde, solist olarak sahne alacak Edwin E.S. Kim, Mendelssohn'un "Keman Konçertosu"nu seslendirecek.
ÇDSO, programın ikinci yarısında Johannes Brahms'ın "Senfoni No.3" eserini Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Çukurova,Türkiye,Güney Kore
11 Aralık 2018 Salı 13:24