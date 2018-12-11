11 Aralık 2018, 13:24
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Çdso'dan "Türkiye-Güney Kore Dostluk Konseri"

Çdso

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Türkiye-Güney Kore Dostluk Konseri" verecek.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Türkiye- Güney Kore Dostluk Konseri" verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık Cuma saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek konseri, şef Orhan Şalliel yönetecek.

Konserde, solist olarak sahne alacak Edwin E.S. Kim, Mendelssohn'un "Keman Konçertosu"nu seslendirecek.

ÇDSO, programın ikinci yarısında Johannes Brahms'ın "Senfoni No.3" eserini Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunacak. Çukurova,Türkiye,Güney Kore
11 Aralık 2018 Salı 13:24