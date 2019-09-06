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ÇDSO, yeni "genç yeteneklerini" arıyor

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Çoksesli Çocuk Korosu, 14 Eylül'de yapılacak sınavla bünyesine yeni "genç yetenekleri" katacak.

06.09.2019 17:24 ÇDSO, yeni
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Çoksesli Çocuk Korosu, 14 Eylül'de yapılacak sınavla bünyesine yeni "genç yetenekleri" katacak.
ÇDSO'dan yapılan açıklamada, büyükşehir belediyesi taş binada 14 Eylül'de gerçekleştirilecek sınavla 7-17 yaşındaki çocukların orkestra bünyesine katılacağı belirtildi.
Alınacak kişi sayısına sınır getirilmediği belirtilen açıklamada, ÇDSO'nun 2 binden fazla çocuğa müzik sevgisi aşıladığı, konservatuvar ve güzel sanatlar liselerine de çok sayıda çocuk kazandırdığı aktarıldı.
Açıklamada, sınavı kazanacak çocukların, sezon boyunca müzik eğitimi alacakları, ÇDSO eşliğinde 23 Nisan konseri verecekleri ve yurt içi ile dışında uluslararası festivallere katılacakları aktarıldı.

Çukurova, Eylül, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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