Cebeci Askeri Şehitliğinde, Çanakkale Zaferi anma töreni
Cebeci Askeri Şehitliğinde, Çanakkale Zaferi anma töreni -Şehitle dualarla anıldı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Cebeci Askeri Şehitliğinde şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla dualarla anıldı.
18.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:23
Cebeci Askeri Şehitliğinde, Çanakkale Zaferi anma töreni-Şehitle dualarla anıldı
ANKARA - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Cebeci Askeri Şehitliğinde şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla dualarla anıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliğinde tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlik anıtına çelenk konulan törende, şehitler için saygı atışı da gerçekleştirildi.Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen törende Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan, şehitler için dua etti. Daha sonra Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, şehitlik defterini imzaladı.Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ve beraberindeki heyet, şehit kabirlerini ziyaret etti ve şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Ankara Vali Yardımcısı Erkılıç'ın yanı sıra törene komutanlar, valilik ve belediye yetkilileri, şehit aileleri ve yakınları katıldı.
ANKARA - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Cebeci Askeri Şehitliğinde şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla dualarla anıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliğinde tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlik anıtına çelenk konulan törende, şehitler için saygı atışı da gerçekleştirildi.Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen törende Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan, şehitler için dua etti. Daha sonra Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, şehitlik defterini imzaladı.Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ve beraberindeki heyet, şehit kabirlerini ziyaret etti ve şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Ankara Vali Yardımcısı Erkılıç'ın yanı sıra törene komutanlar, valilik ve belediye yetkilileri, şehit aileleri ve yakınları katıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Cebeci Askeri Şehitliğinde, Çanakkale Zaferi anma töreni
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Genel
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