Haberler» Dünya» Haber

Cebelitarık yönetimi İran petrol tankerini bir ay daha serbest bırakmayacak

Cebelitarık'ta Yüksek Mahkeme 4 Temmuz'da el konulan Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin 30 gün daha alıkonulmasına hükmetti. Cebelitarık yönetimi konu ile ilgili gelecek duruşmanın 15 Ağustos 2019'da yapılacağını duyurdu.

19.07.2019 17:52 Cebelitarık yönetimi İran petrol tankerini bir ay daha serbest bırakmayacak
Cebelitarık'ta Yüksek Mahkeme 4 Temmuz'da el konulan Grace 1 isimli İran'a ait petrol tankerinin 30 gün daha alıkonulmasına hükmetti. Cebelitarık yönetimi konu ile ilgili gelecek duruşmanın 15 Ağustos 2019'da yapılacağını duyurdu.

Tahran yönetimi 2.1 milyon varil petrol taşıyan tankere İngiltere ve Cebelitarık'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir emirle el koyduğunu öne sürüyor. Cebelitarıklı yetkililer bu iddiaları yalanlarken tankerin Suriye'ye petrol taşıyarak Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını deldiğini savunuyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Cebelitarık, İran, Dünya

Son Dakika Haberleri
19:24   Hollanda'da peçeli kadınlara verilecek para cezasını 'Referansımızı İslam'dan alıyoruz' diyen Nida...
19:22   Savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa etti
18:52   Suudi Arabistan'da Amerikalı kadın, bikinili fotoğrafları nedeniyle kızının velayetini kaybetti
18:29   Kahramanlar 45 yıl sonra o tepede bir araya geldi
18:24   Hakan Atilla - Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tahliye edildi
18:22   Davutoğlu ile röportaj yapan gazetecilerin programı yayından kaldırıldı
18:02   Kosova Başbakanı istifa etti