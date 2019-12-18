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Çebi, Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi.

18.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:10Çebi, Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi
Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi.
Özel bir otelde düzenlenen etkinliğe Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve Anadolu Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri katıldı. Çebi, yaptığı konuşmada seçim sürecinde açık olacaklarını belirterek, "Geldiğimizden beri Beşiktaş'taki mevcut durumu anlatmaya çalışıyoruz. 'Bunları bilerek geldiniz' gibi söylemler oluyor. Hayır arkadaşlar ben sizler olmadan yol yürüyemem. Omuz omuza olmamız gerekiyor. Ben size her şeyi iyisiyle kötüsüyle söylemekle sorumluyum" dedi.
Çebi, başkan adayı olan rakibinin 7 senenin denetlenmesini istediğini ancak kendisinin 10 senenin denetlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Böyle çalışma içerisindeyiz. Bunu denetleme kurulunun yapmasını istedik. Denetleme kurulumuz da çalışmalara başladı. Sonucunu, eğrisi doğrusu nedir kamuoyunun önünde sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Çebi, üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
(İHA)

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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