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Çebi'den Berna Gözbaşı'na forma hediyesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetimi, Kayserispor maçı öncesinde Başkan Berna Gözbaşı'na üzerinde ismi yazılı 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.

02.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:17Çebi'den Berna Gözbaşı'na forma hediyesi
Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetimi, maçı öncesinde Başkan Berna Gözbaşı'na üzerinde ismi yazılı 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu, Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor Yönetimi ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ağırladı. Beşiktaş Park'ta gerçekleşen buluşmada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de görev yapan ilk kadın başkan olma unvanına sahip Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na, üzerinde ismi yazılı olan 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti. İki başkan daha sonra karşılaşmayı birlikte izledi. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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