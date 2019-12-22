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Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbi maçı sonrası mücadeledeki hakem kararları için son dakika toplantısı düzenledi.

22.12.2019 22:47 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:52 Çebi'den derbi sonrası 'hakem' toplantısı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi maçı sonrası mücadeledeki hakem kararları için toplantısı düzenledi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ofisinde kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Derbideki hakem kararlarının tartışıldığı toplantı hakkındaki açıklama yarın yapılacak.

Toplantıda özellikle Serdar Aziz'in Vida'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR'a gitmemesi konusu üzerinde durulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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