Çebi, futbol şubesini Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'a emanet etti!

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü kongrede 8547 oyun 5009'unu alarak Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakarak Beşiktaş'ın 34. Başkanı olan Ahmet Nur Çebi, görev dağılımını yapmaya başladı.

Yönetim Kurulu'nda caminanın tanıdığı isimlere yer veren Çebi, Braga maçı öncesi yapılan toplantıda futbol şubesini Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'a emanet etti. Bu arada Emre Kocadağ, asbaşkan, Adnan Dalgakıran, ikinci başkan, Mesut Urgancılar ise genel sekreterlik görevine getirildi.

Erdal Torunoğulları

ERDAL TORUNOĞULLARI KİMDİR?

1964 Kars doğumlu olan iş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derece Flemenkçe ve İngilizce bilmektedir.

Emre Kocadağ

EMRE KOCADAĞ KİMDİR?

1983 Beyoğlu doğumlu. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İş insanı olan Kocadağ evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

(Fanatik)