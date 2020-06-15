Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

Kocaeli'de 3 aydır işsiz olan Muharrem Çıtanak isimli vatandaş, cebinde 1 TL bile olmamasına rağmen içi para ve altın dolu çantayı sahibine teslim etti. Çıtanak'ın insanlık dersi burada da bitmedi. İyiliği karşısında maddi bir beklentiye girmeyen Çıtanak, "Kadın bana 'Allah razı olsun' dedi. Bu bana yeter" şeklinde konuştu.

15.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:18

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde işsiz olan Muharrem Çıtanak, sahilde gezerken içerisinde 20 bin TL ve ziynet eşyaları olan çantayı bularak sahibine teslim etti. Çantayı bulduğunda cebinde 1 TL bile olmayan Çıtanak, para ve ziynet eşyalarını sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Karamürsel ilçesinde yaklaşık 3 aydır işsiz olan Muharrem Çıtanak, sahilde dolaştığı sırada bir kadın çantası buldu. Ağzı açık olan çantanın içine bakan Çıtanak, yüklü miktarda para ve ziynet eşyaları olduğunu görünce polise haber verdi. Bu sırada çantasını unuttuğunu fark eden kadın Çıtanak'ın da bulunduğu bankın yanına geldi. Çanta, polis eşliğinde kadına teslim edildi. Çantanın içerisinde 20 bin TL ve ziynet eşyaları olduğu anlaşıldı. Çantasının unutması nedeniyle telaşlanan, fenalaşması nedeniyle banka oturan kadın para dolu çantasına kavuşmasıyla rahatladı.

Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

"HEMEN POLİSİ ARADIM"

Yaşadığı olayı anlatan Muharrem Çıtanak, "Sahilde dolaşırken bankın arkasında bir kadın çantası olduğunu fark ettim. Aklıma bomba olabileceği gelince çantaya biraz tedirgin yaklaştım. Sonra ağzının açık olduğunu fark edince içine baktım. İçinde yüklü miktarda nakit para olduğunu gördüm. Üzerinde altın falan da vardı. Ben de hemen polisi aradım" dedi.

"KOŞARAK GELDİ, YARI BAYGIN VAZİYETTEYDİ"

Kadının nefes nefese çantasını aramaya geldiğini söyleyen Çıtanak, "Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra bir kadının bana doğru koşarak geldiğini gördüm. Bayağı bir tedirgin ve yarı baygın bir haldeydi. Yanıma geldi ve direkt çantanın yanına doğru gitti. Çanta senin mi diye sorduğumda kendisinin olduğunu söyledi. 'Çanta benim' deyince ben de videosunu çekmeye başladım. Belki polis gelmezse, çanta da o bayanın değilse elimde kanıt olsun diye düşündüm. Kadın çantanın kendisinin olduğunu söyledi ama ben yine de polis gelmeden bu çantayı veremeyeceğimi söyledim. Bir 5 dakika sonra polis geldi. Polis geldikten sonra çantasını, kimlik kontrolü ve içindekilerin sayımının yapılmasının ardından teslim ettik" diye konuştu.

Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

"'ALLAH RAZI OLSUN' DEDİ, BU BANA YETER"

Çantayı bulduğu sırada cebinde 1 TL bile olmadığını belirten Çıtanak, şöyle konuştu: "20 bin TL civarı nakit para ve altın vardı çantasında. Hepsini teslim ettim. Vicdanen çok rahatım. Kendim şu anda işsizim. Ben bu çantayı bulduğumda üzerimde hiç para yoktu. Ama yine de aklımdan çantayı almak geçmedi. Alıp götürseydim kimse görmezdi. Burası tenha bir yer. Alıp götürebilirdim ama aklıma bile gelmedi. Allah haram yedirtmesin. Ben vicdanen çok rahatım. Sahibine teslim ettim. Sahibi de teşekkür etti bana. 'Allah razı olsun' dedi. Bu bana yeter."

Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Haber

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