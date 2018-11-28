Çeçen Lideri Ramazan Kadirov, Diriliş Ertuğrul Setini Ziyaret Etti

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Türkiye'nin en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'un setini ziyaret ederek, diziye övgüler yağdırdı.

DİZİ SETİNİ GÖRME FIRSATI OLDUĞU İÇİN ÇOK SEVİNDİ

Rusya'da kullanılan sosyal medya paylaşım platformu VKontakte hesabından açıklama yapan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Türkiye'de ülkesinde çok popüler olan Diriliş Ertuğrul dizisinin setini görme fırsatı bulduğunu belirtti.

DİZİ EKİBİNİ ÇEÇENİSTAN'A DAVET ETTİ

Kadirov, "Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile işbirliğini konuştuk. Dizinin ileriki bölümlerinde Çeçen müziğini kullanmak istediğini söyledi. Görüşmenin sonunda oyuncu ve yapımcı ekibi Çeçenistan'a davet etti. Davetimi memnuniyetle kabul edip gelecek bahar ziyarete gelme sözü verdiler" ifadelerini kullandı.

DİZİDEKİ HAYME ANA'YA "ANALIK ŞANI" MADALYASI VERDİ

Kadirov, aktörlere isimlerinin yazılı olduğu saatler, dizide 'Hayme Ana' karakterini canlandıran Hülya Darcan'a 'Nenan Ciy' (Analık Şanı) madalyası verdi.

CANLANDIRILAN KARAKTER MÜSLÜMAN VASIFLARIYLA DOLU

Dizinin tüm dünyada olduğu gibi Çeçenistan'da da çok popüler olduğunu, Ertuğrul'un cesaret ve dirayeti karşısında etkilenmemenin mümkün olmadığını ifade eden Karidov'a göre, Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı karakter, erdemli, adil bir Müslüman ve liderlik vasıflarıyla dolu. Kadirov, Düzyatan'la sette bir araya gelemediklerini de ekledi.