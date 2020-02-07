Çeçenistan'da eşcinsel erkeklere işkenceyi ortaya çıkartan Rus gazeteci dövüldü

Çeçenistan 'da eşcinsel erkeklerin kaçırılıp, işkenceden geçirildiklerini ifşa eden tanınmış Rus gazeteci ve avukat Yelena Milaşina, başkent Grozni'de kaldığı otelde bir çete tarafından dövüldüğünü duyurdu.

Yelena Milaşina, bir blog yazarının yargılandığı davayı izlemek için, insan hakları savunucusu avukat Marina Dubrovina ile birlikte Grozni'deydi.

Milaşina, Kontinent Oteli'nin lobisinde erkek ve kadınlardan oluşan bir çetenin saldırısına uğradıklarını söyledi.

Polisin olayı araştırdığı belirtildi.

Milaşina, Facebook hesabından yayımladığı polise verdiği ifadede, daha önce Çeçen makamları ve bizzat Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov tarafından tehdit edildiği için, saldırının profesyonel çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Milaşina Eko Moskvy radyosuna yaptığı açıklama da "Tabii ki bu organize bir saldırı. Çeçenya'da çalışan insan hakları savunucuları, gazeteciler ve avukatlara yönelik saldırılar zincirinin bir parçası" dedi.

İkilinin hastanede kısa süren bir tedavi gördükten sonra, saldırıyı Çeçen makamlarına ihbar ettikleri kaydedildi. Geceyarısından kısa bir süre önce yaşanan olayda saldırganların, yaptıklarını videoya kaydettikleri açıklandı.

Milaşina polise, kendisinin ve Dubrovina'nın otelin karşısındaki bir kafeden döndüklerini ve lobide aralarında kamera taşıyan bir erkek de dahil 15'ten fazla kişiyi gördüklerini anlattı.

İfadeye göre ikili odalarına çıkmak için asansör beklerken, gruptan bazı kişiler yanlarına yaklaştı ve "Vahabileri savunmakla" suçladı.

Milaşina, "İkinci bir kadın kimi savunmaya geldiğimi sordu. Yanıt vermeye fırsat bulamadan yüzüme sert bir şekilde vurdu" dedi ve ekledi:

"Daha sonra bütün grup beni ve Marina Dubrovina'yı dövmeye başladı. Boynumuzdan ve başımızdan tutup yere fırlattılar, başımızı mermer tabana vurdular. Sonra da mideme tekme atıp, saçımı çektiler."

İnsan hakları savunucuları ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) yetkili makamlara saldırının derhal soruşturulması çağrısı yaptı.

'Sözde eşcinselleri savunanların hepsi yabancı ajanlar' demişti

Ramazan Kadirov, Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ni 13 yıldır yönetiyor ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttfiki. Ancak Kadirov, muhaliflerin ve eşcinsel erkeklerin kaçırılıp, işkenceden geçirilmesi de dahil ağır insan hakları ihalleriyle suçlanıyor.

Kadirov 2018'de BBC Moskova Muhabiri Sarah Rainsford'a yaptığı açıklamada, "İnsan hakları gruplarını ve Çeçen cumhuriyetinde var olduğu söylenen sözde eşcinselleri savunanların hepsi yabancı ajanlar" demişti.

Yelena Milaşina ve bir arkadaşı 2017'de, Çeçenistan'daki eşcinsel erkeklerin kaçırıldığını, işkence yapıldığını ve öldürüldüğünü haber yapmıştı. Milaşina ölüm tehditleri üzerine bir süre Rusya'ya gitmiş, çalıştığı gazete de tehitler almıştı.

Rus gazeteciler ve insan hakları savunucuları Çeçenistan'daki çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda cinayetlere kurban gittiler.

Hükümet destekli milislerin sivillere karşı giriştikleri hak ihlallerini belgeleyen Natalia Estemirova, 2009'a başkent Gronzi'de öldürülmüştü.

Estemirova, 2006'da Moskova'da öldürülen araştırmacı gazeteci Anna Politkovskaya'nın da yakın arkadaşıydı. Politkovskaya da 1999'daki ikinci Çeçenistan savaşı sırasındaki insan hakları ihlalleri hakkında haberler yapmıştı.