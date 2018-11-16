Çeçenistan Lideri, 4 bin 105 Şınav Çeken 5 Yaşındaki Çocuğa Araba Hediye Etti!

2 Saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çeken 5 yaşındaki Rahim Kuraev'a araba hediye etti. Küçük çocuğun rekor denemesi yetkililerin olmaması nedeniyle geçersiz sayılmış ancak rekor denemesi kamera ile kayıt edilmişti.

YETKİLİLER HUZURUNDA REKOR DENEMESİ YAPACAK

Rekor denemesi geçersiz sayılan Rahim Kuraev, önümüzdeki günlerde yetkililer huzurunda bir kez daha rekor kırmaya çalışacak.

ARABA HEDİYE ETTİ

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ise küçük çocuğa tüm dünyanın ilgisini çeken başarısı için Mercedes marka araba hediye etti.

"BU HEDİYE İÇİN 5 BİN ŞINAV ÇEKERİM"

Kurayev'le bir araya gelen Kadirov, "Arabayı baban kullansın. Sen beyaz bir Mercedes'te gezmeyi hak ediyorsun" dedi. Küçük çocuk ise bu hediye karşılığında gerekirse 5 bin şınav çekebileceğini söyledi.