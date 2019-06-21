21.06.2019 12:38
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Cech, Chelsea'ye döndü

Cech, Chelsea

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal formasıyla sezon sonunda emekliye ayrılan Çek kaleci Petr Cech, eski kulübü Chelsea'nin teknik ve performans danışmanı oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal formasıyla sezon sonunda emekliye ayrılan Çek kaleci Petr Cech , eski kulübü Chelsea 'nin teknik ve performans danışmanı oldu.
Chelsea tarafından yapılan açıklamada, kulübün efsane oyuncuları arasında yer alan Cech'in, teknik ve performans danışmanı olarak göreve başladığı duyuruldu.
2004 ile 2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 4'er lig ve İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield kazanmıştı.
Kaynak: AA
Petr Cech , Arsenal , Chelsea , Spor

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