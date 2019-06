Cecilia Krull, Bursa'da sahne alacak

Kaynak: AA

Dünya çapında ilgiyle izlenen La Casa de Papel dizisinin jenerik müziğindeki yorumuyla ünlenen Cecilia Krull, 14 Haziran'da Bursa 'da konser verecek.Jenerik şarkısı "My Life is Going On" şarkısıyla tanınan İspanyol caz sanatçısı, "58. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında sahne alacak.Müzisyen bir aileden gelen ve kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başlayan şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, Fransa Almanya ve İspanyol kökleri ile genç yaşına rağmen günümüzün yeni kuşak caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor.Sanatçı, pop, groove ve soul gibi farklı müzik tarzlarını harmanlayarak oluşturduğu eserlerle Vitoria, Flavor to Club ve Jimmy Glass gibi birçok prestijli festivalde performanslar sergiledi.Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.