Haberler » Güncel » ÇEDAŞ ekiplerinin zorlu buz kırma mesaisi - Haber

ÇEDAŞ ekiplerinin zorlu buz kırma mesaisi

Sivas'ın Gürün ile İmranlı ilçelerinde kar ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı, Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri zorlu şartlarda görev yapıyor.

21.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:05
Sivas'ın ile ilçelerinde kar ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı, Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri zorlu şartlarda görev yapıyor.
ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, arıza ekipleri, olumsuz hava ile doğa koşullarına karşın vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışıyor.
Enerjisiz tüketici kalmaması için çalışmalarını kırsal bölgelerde yoğunlaştıran ekipler, arızları gidermek için yoğun mesai yapıyor.
ÇEDAŞ arıza giderim bakım personeli, son günlerde Gürün ve İmranlı'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı hızla devreye girerek kesintileri gideriyor.
Gürün'de buz tutan elektrik tellerini temizleyen ekipler, İmranlı'da ise buzla kaplanan direğe tırmanarak arızaları kısa sürede çözüme ulaştırdı.
Kopan teller üzerindeki buzları da kıran ekipler, vatandaşların elektriksiz kalmaması için yoğun çaba gösterdi.
ÇEDAŞ ekiplerinin zorlu buz kırma mesaisi

Çevresel Etki Değerlendirme, İmranlı, Gürün, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  500 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü
16:31  Çorum'da ikinci el oto pazarı yenilendi
16:36  Kars'ta "1. Selim Ata Sporları Kış Festivali" heyecanı
16:35  Bornovalı çocukların konser keyfi
16:35  Boşandığı eşini dövüp, pompalı tüfekle öldürdü (2)
21.01.2020 16:38:10