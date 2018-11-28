Çedaş Genel Müdürü Kıvılcım Şefaatli'de

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:39



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:39

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, Yozgat Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt'u ziyaret ederek yatırım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi.Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 950 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, kaliteli ve kesintisiz enerji için yatırımlarına devam ederken yerel yönetimlerle işbirliğine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda Yozgat Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt'u ziyaret eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, bölgedeki yatırım, arıza, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt da çalışmalardan dolayı ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım'a teşekkürlerini iletti.Kıvılcım, ziyaret sırasında kış ayları ile birlikte bölgede elektrik dağıtımı hizmetleri ile ilgili sıkıntı yaşanmaması için personel planlaması yaptıklarını dile getirerek,"Kış bastırmadan bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Personel takviyesinin yanı sıra malzeme, araç ve gereç takviyesi de yapıldı. Bunların yanı sıra arızaları daha da minimize etmek üzere çalışmalarımızı sürüyor." dedi.Arızalara uzaktan müdahaleyi mümkün kulan Veri Toplama ve Uzaktan Kumanda Kontrolü Merkezi'ne (SCADA) entegre olabilecek teknolojiyle uyumlu yaklaşık 422 bin TL'lik yatırımla yeni dağıtım merkezinin Şefaatli ilçesinde devreye alındığını da dile getiren Kıvılcım,"Böylece bölgede oluşabilecek kesintileri uzaktan kontrol ederek, müdahale edebiliyoruz. Bu sayede kesinti süreleri de ciddi anlamda azalmış oluyor" diye konuştu. - YOZGAT