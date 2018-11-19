Çedaş Kış Hazırlıklarını Tamamladı

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:55



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:55

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ), bölgede ağır geçen kış şartlarında kesintisiz enerji teminini sürdürmek için tüm önlemler aldığı bildirildi.ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kışa hazırlık çerçevesinde 4 bin kilometre hattın bakımı yapıldı ve 650 direk, 50 bin armatör, 200 trafo ve 300 panonun değişimi ve montaj işlemleri tamamladı.Ekim ayı sonu itibarıyla tüm hat güzergahlarının kontrolü tamamlanarak, hatlara temas eden ağaçlara yönelik budama işlemleri yapıldı, ayrıca göçmen kuşların zarar görmemesi ve kanatlı hayvanların temasından kaynaklı arızaların önüne geçebilmek için hatlarda izolasyon çalışması gerçekleştirildi.Muhtemel arızalar için ekipler takviye edildiBölgede kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle saha, arıza bakım ve onarım personeline de takviye yapıldı. Bu doğrultuda 25 kişilik bir ekip kademeli olarak arıza onarım görevine destek vermek üzere görevlendirildi, aynı zamanda saha personel sayısında yüzde 15'lik bir artışa gidildi.Kış aylarında 3 paletli kar aracı, 3 motosikleti, 3 kablo test aracı, 35 adet sepetli platform, 1 adet 4x4 hidrolik platform, 98 adet 4x4 arazi aracı ve 12 mobil vinç ile hizmet veren şirket, tüm araçlarının kışlık bakımlarını yaparak teçhizatları ile hazır hale getirdi.Tüm kar araç ve ekipmanlarının bakımını yapan ÇEDAŞ, ayrıca olumsuz hava koşullarında oluşacak acil durumlara karşı pilot bölgelerdeki destek ekiplerini görevlendirdi.ÇEDAŞ, kışa hazırlık önlemleri kapsamında hava şartlarının çok daha sert geçtiği bölgeleri ise özel olarak güçlendirdi. Bu kapsamda Sivas'ın Divriği, Kangal, İmranlı, Zara ve Suşehri, Tokat'ın Reşadiye, Almus ve Zile ilçeleri, Yozgat'ın Akdağmadeni ve Kadışehri ilçelerinde kış mevsiminde şiddetli hava muhalefeti yaşandığı için bu bölgelerde ekstra tedbirler alındı.Söz konusu ilçeler de dahil olmak üzere tüm hatlarda meydana gelebilecek arızaları, malzemelerin deformasyonunu önceden tespit etmeyi sağlayan ve arızalara erken müdahale imkanı tanıyan termal kamera, korona kamera ve kısmı deşarj cihazlar da kış mevsiminde aktif olarak kullanılmak üzere hazır duruma getirildi.Çalışmalara hava tahminleri rehberlik ediyorÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, teknolojiye yaptıkları yatırımların, kış aylarında arıza ve kesintilere müdahaleleri çok daha hızlı hale getirdiğini belirtti.Alınan kış tedbirleri hakkında bilgi veren Kıvılcım, şunları kaydetti:"SCADA yani uzaktan kontrol ve kumanda merkezimize hava tahminleri raporları 15, 5 ve günlük olarak alınıyor. Bu raporlar doğrultusunda olağanüstü durumların ön görülmesi halinde SCADA merkezinde kriz masası oluşturarak ekiplere gerekli uyarılar yapılıyor. Gerekli görülmesi halinde vardiyalar düzenlenerek ekip sayıları artırılıyor. Hava tahmin raporları doğrultusunda paletli kar araçları ve kar motosikletlerinin konumlandırılması yapılarak enerji timleri hazır bekletiliyor."