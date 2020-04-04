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ÇEDAŞ korona virüs tedbirleri kapsamında 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta hizmet veren elektrik dağıtım şirketi ÇEDAŞ hizmet binaları, korona virüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

04.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:03
ÇEDAŞ korona virüs tedbirleri kapsamında 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek
Sivas , Tokat ve Yozgat'ta hizmet veren elektrik dağıtım şirketi ÇEDAŞ hizmet binaları, korona virüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Korona virüse karşı kişisel izolasyonun önemi giderek artarken Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), İşletme Müdürlüklerinin çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. ÇEDAŞ, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Genel Müdürlük, tüm İşletme Müdürlükleri ve İlçe İşletme Şeflikleri 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı bir dizi önlem alan ÇEDAŞ, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor. Küresel bir salgına dönen korona virüse karşı hızla aksiyon alarak acil eylem planını devreye alan ÇEDAŞ, çalışma düzenini de buna göre düzenlemeye gitti.

ÇEDAŞ müşterileri, sosyal mesafenin korunduğu bu dönemde işletme müdürlüklerine ve ilçe işletme şefliklerine gelmeden www.cedas.com.tr web sitesi, ALO 186 çağrı merkezi ve 0552 186 0 186 ihbar hattı üzerinden arıza, aydınlatma, kesme-açma işlemleri, kaçak ihbarı ve ödemeleri, sayaç ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirebilecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Çevresel Etki Değerlendirme, Sivas, Güncel
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