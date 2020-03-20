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ÇEDAŞ planlı bakım ve yatırım çalışmalarını erteledi

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), planlı bakım ve yatırım çalışmalarını erteledi.

20.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:50
ÇEDAŞ planlı bakım ve yatırım çalışmalarını erteledi
Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), planlı bakım ve yatırım çalışmalarını erteledi.
ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durarak evde kaldığı, uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde planlı bakım ve yatırım çalışmalarının ertelendiği belirtildi.
Acil durumlar ve enerji bekleyen yeni aboneler ile ilgili kesintiler dışında yarından itibaren Sivas, Tokat ve Yozgat'ta il ve ilçe merkezlerindeki tüm planlı bakım ve yatırım çalışmalarının ertelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bildiğiniz üzere abonelerimizin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmeleri için elektrik dağıtım şirketleri olarak ihtiyaç duyulan noktalara bakım ve yatırım çalışmaları yapmaktayız. Planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gündeme gelen kesintilerin ileride daha büyük çaplı kesintilerin önüne geçmek, mesken, konut ve sanayi abonelerimizin talep ettiği enerjiyi karşılamak için yapılmasının zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatır, hiçbir dağıtım şirketinin tüketicisini enerjisiz bırakmak istemeyeceğinin altını çizmek isteriz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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