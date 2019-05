ÇEDAŞ Ramazan Bayramında sahada

Kaynak: İHA

ÇEDAŞ, Ramazan Bayramı boyunca Sivas, Tokat ve Yozgat'ta arızalara karşı hızlı çözüm üretebilmek için 470 personelini sahada görevlendirdi.Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 980 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), Ramazan Bayramı'nda kesintisiz enerji için 3 il genelinde tüm tedbirlerini aldı. Bu yıl 4-6 Haziran tarihlerinde kutlanacak Ramazan Bayramı süresince yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal eden ÇEDAŞ, 470 personelden oluşan 152 ekibi olası arızalara anında müdahale için bayramda sahada görevlendirdi.Araç ev ekipmanlar hazırRamazan Bayramı öncesinde tüketicilerinin elektrik dağıtım hizmetinde herhangi bir sorun yaşamaması için ekipman ve personel planlamasını yaparak tüm tedbirlerini alan ÇEDAŞ, önemli stratejik merkezlerin bakımını tamamladı. Bayram boyunca 3 dönemli vardiya sistemi doğrultusunda planlama yapıldı. 78 arazi taşıtı ve 35 sepetli araç her an kullanılmaya hazır halde sahaya yerleştirildi.190 dağıtım merkezi uzaktan izlenecekSorumluluk bölgesindeki 3 il, 40 ilçe, 55 beldeki 980 bin abonesinin bayramda enerjisiz kalmaması için tüm hazırlıklarını tamamlayan şirket, teknolojiye yaptığı yatırımlarla arıza ve kesintilere uzaktan müdahale edebilecek. Genel Müdürlük binasında bulunan SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezindeki teknoloji sayesinde şebekeyi online olarak takip ederek arıza ve kesinti yaşanan bölgelere 5 dakikadan daha az gibi bir sürede müdahale için ÇEDAŞ, bayram süresince 190 dağıtım merkezini de SCADA ile izleyecek.Hazırlıklar Ramazan ayı öncesinde başladıRamazan ayı öncesinde görev bölgelerinde geniş çaplı bir bakım ve onarım çalışması başlattıklarını dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Tüm arıza giderim-bakım personelimiz her an 186 Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarlara uygun harekete geçebilecek şekilde organize edildi. Kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik enerjisini tüketicilerimize sunmak amacıyla yenilikçi, dinamik ve müşteri memnuniyetini artırıcı uygulamaları ön planda tutarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ramazan Bayramı'nda da tüketicilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tedbirlerimizi aldık. Olası arızalara derhal müdahale edilecek. Tüketicilerimiz bayram boyunca elektrik ile ilgili herhangi bir sorun yaşadığında Alo 186 Çağrı Merkezimize, 0 552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattımıza ve www.cedas.com.tr kurumsal web sitemize 7/24 bildirimde bulunabilirler" diye konuştu. - SİVAS Sivas