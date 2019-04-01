Çedaş'tan Kesintisiz Enerji Mesaisi

Kaynak: AA

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kesintisiz enerji için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Sivas, Tokat ve Yozgat ile 40 ilçede yaklaşık 980 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kesintisiz enerji için sahadaydı. Seçim nedeniyle sahadaki personel sayısını artıran ÇEDAŞ, 656 personeli ile görev yaptı. ÇEDAŞ personeli 31 Mart Pazar günü 3 il ve 40 ilçede teyakkuz halinde hazır bekletilirken enerji arz güvenliği için hizmet bölgesindeki mülkü ve idari birimlerle koordineli bir çalışma sergilendi.Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını, ekiplerin olası arıza ve kesintilere karşı teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Kıvılcım, bölgede seçim güvenliğini tehdit edecek herhangi bir arıza meydana gelmediğini ve bölgedeki küçük arızaların ise ÇEDAŞ ekipleri tarafından kısa sürede giderildiğini aktardı.Vardiya planına göre personel sayısını seçim nedeniyle artırdıklarını belirten Kıvılcım, şunları kaydetti:"Sivas'ta 86, Tokat'ta 67 ve Yozgat'ta 57 olmak üzere 210 ekip, 181 araç ile teyakkuz halindeydi. Toplam 656 arıza onarım bakım personelimiz kesintisiz enerji için 7/24 görev yaptı. Seçim öncesi bölgemizde bulunan 38 adet seçim kurulunda yetkililer ile görüşülerek jeneratörlerin kontrolünü sağladık. Seçim sürecinde iletişim kanallarımız açık tutularak Çağrı Merkezi ve 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattımızdan bize ulaşan müşterilerimizin ihbar ve talepleri hızla yanıtladık. Ayrıca ekiplerimiz SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezi'mizde dağıtım şebekelerimizi izleyerek olası arıza ve kesintilere karşı hazır bulundu."