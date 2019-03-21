Çedaş'tan Sokak Lambalarına Bakım Çalışması

Kaynak: AA

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta 70 bin, Tokat'ta 60 bin ve Yozgat'ta 50 bin olmak üzere toplam 180 bin armatürü kontrol eden ekipler, sorun tespit edilen 2 bin 449 armatürün bakım ve onarımını gerçekleştirip çalışır hale getirdi, 550 armatürü ise yenileri ile değiştirdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.Aydınlatmanın, kaliteli elektrik dağıtım hizmetinin önemli bir ayağını oluşturduğunu vurgulayan Kıvılcım, şunları kaydetti:"Bu noktada, enerjinin sürekliliğini sağlamak için aralıksız sürdürdüğümüz bakım ve onarım çalışmalarımıza 2019 yılında da devam ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerini, hizmet verdiğimiz şehirlerin daha güzel bir görünüme sahip olmalarını ve trafik güvenliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, büyük bir özveriyle bakım ve onarım çalışmalarını yürüten ve kısa sürede bu çalışmaları tamamlayan ekiplerimize gösterdikleri azim ve performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Yıl sonuna kadar geriye kalan 70 bin armatürün de bakım ve kontrollerini tamamlamayı hedefliyoruz. Planlanan sokak aydınlatmalarının kontrol ve onarımlarını tamamlayan ekipler, gelen şikayetler doğrultusunda arızaları tespit ederek, hızlı bir şekilde sorunun giderilmesini sağlıyor. Müşteri memnuniyeti için sahada aktif olarak ihbarları değerlendiren ekipler, bakım ve onarım çalışmalarını imar alanı içinde en geç 24 saat, imar alanı dışında ise 48 saat içinde tamamlıyor."