Cedevita olimpija ljubljana - darüşşafaka tekfen: 73-79

7Days EuroCup C Grubu ilk maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija Ljubljana'yı 79-73'lük skorla mağlup ederek Avrupa 'ya galibiyetle başladı.Darüşşafaka Tekfen ile Slovenya ekibi Cedevita Olimpija, EuroCup C Grubu mücadelesinde Stozice Arena'da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Cedevita Olimpija, ilk periyodu 24-12 önde kapattı. 2'nci periyotta daha etkili bir oyun sergileyen Darüşşafaka Tekfen, devreye 39-35 önde gitti. 3'üncü periyotta 63-59'luk skorla üstünlüğünü koruyan yeşil siyahlı ekip, karşılaşmadan 73-79 galibiyetle ayrıldı.Daçka, EuroCup C Grubu'ndaki bir sonraki maçını 8 Ekim Salı günü Fransız ekibi Nanterre 92 ile oynayacak.