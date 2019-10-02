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Cedevita olimpija ljubljana - darüşşafaka tekfen: 73-79

7Days EuroCup C Grubu ilk maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija Ljubljana'yı 79-73'lük skorla mağlup ederek Avrupa'ya galibiyetle başladı.

02.10.2019 22:55Cedevita olimpija ljubljana - darüşşafaka tekfen: 73-79
7Days EuroCup C Grubu ilk maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija Ljubljana'yı 79-73'lük skorla mağlup ederek Avrupa'ya galibiyetle başladı.
Darüşşafaka Tekfen ile Slovenya ekibi Cedevita Olimpija, EuroCup C Grubu mücadelesinde Stozice Arena'da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Cedevita Olimpija, ilk periyodu 24-12 önde kapattı. 2'nci periyotta daha etkili bir oyun sergileyen Darüşşafaka Tekfen, devreye 39-35 önde gitti. 3'üncü periyotta 63-59'luk skorla üstünlüğünü koruyan yeşil siyahlı ekip, karşılaşmadan 73-79 galibiyetle ayrıldı.
Daçka, EuroCup C Grubu'ndaki bir sonraki maçını 8 Ekim Salı günü Fransız ekibi Nanterre 92 ile oynayacak.



Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Slovenya, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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