04 Aralık 2018, 13:09
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Cedi 8 Sayı Attı, Cleveland Son Saniyede Kazandı

Cedi 8 Sayı Attı, Cleveland Son Saniyede Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, son saniyelerde bulduğu basketle Brooklyn Nets'i deplasmada 99-97 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin baştan  sona çekişme içinde geçen mücadelesinde Cleveland Cavaliers, konuk olduğu  Brooklyn Nets'i 99-97 yenerek, sezonun 5'inci galibiyetine uzandı.
Cavaliers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp, 28 dakika süre alan milli  basketbolcu Cedi Osman, 8 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Jordan  Clarkson 20 sayı, 11 ribaunt, Tristan Thompson ise 19 sayı, 14 ribauntla  "double-double" yaparken, karşılaşmanın bitimine 3,2 saniye kala attığı basketle  takımına galibiyeti getiren Alec Burks, 13 sayı, 7 ribaunt üretti.
Sezonun 17'nci mağlubiyetini alan Nets'te D'Angelo Russell 30 sayı, 8  ribaunt ve 6 asist, Spencer Dinwiddie 18 sayı ile maçı tamamladı.
Warriors yıldızlarıyla kazandı
Son şampiyon Golden State Warriors, sezonun 16'ncı galibiyetini,  deplasmanda Atlanta Hawks'ı 128-111 mağlup ederek elde etti.
Warriors'ta all-star oyunculardan Stephen Curry 30 sayı, 3 ribaunt, 2  asist, Kevin Durant 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Klay Thompson ise 27 sayı ve 8  ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Bu sezon 19'uncu kez kaybeden Hawks'ta John Collins 24 sayı, 11  ribaunt, Trae Young da 20 sayı, 3 asistlik performans sergiledi.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
 Sonuçlar
Detroit Pistons- Oklahoma City Thunder: 83-110
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 111-128
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 97-99
New York Knicks- Washington Wizards: 107-110
Toronto Raptors- Denver Nuggets: 103-106
Minnesota Timberwolves- Houston Rockets: 103-91
  New Orleans Pelicans- Los Angeles Clippers: 126-129
Cleveland Cavaliers,Brooklyn Nets

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