Cedi'den Raptors Potasına 19 Sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers
, 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynayan Cedi Osman
'ın da katkısıyla Toronto Raptors
'ı 126-101 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın sondan 2. sırasındaki Cleveland Cavaliers, konferansta zirve mücadelesi veren Toronto Raptors'ı 126-101 mağlup etti.
Ev sahibi Cavaliers'ta 28 sayı, 5 asistle oynayan Collin Sexton, sahanın en skoreri oldu. 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üreten Cedi Osman ve 16 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan Kevin Love, galibiyette önemli rol oynadı.
Raptors'ta Kawhi Leonard
25 sayı, 9 ribaunt, Kyle Lowry ise 14 sayı, 6 asist, 5 ribauntla mücadele etti.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 126-101 Washington
Wizards- Sacramento Kings
: 121-115 Brooklyn
Nets- Detroit Pistons
: 103-75
Houston Rockets- Charlotte Hornets
: 118-106
Utah Jazz- Oklahoma City Thunder
: 89-98 Los Angeles
Clippers- Boston Celtics
: 140-115
Cedi Osman, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Spor
Kaynak: AA