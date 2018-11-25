Cedi'li Cleveland Evinde Houston'ı Geçti

Cleveland Cavaliers
, Quicken Loans Arena'da oynadığı Houston Rockets
'ı 117-108'lik skorla mağlup etti. Cleveland forma giyen milli oyuncu Cedi Osman
maçı 7 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma tamamladı.
NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 117-108'lik skorla galip ayrıldı. Ligde üst üste ikinci, toplamda da 4. galibiyeti alan Cleveland'da Cedi Osman 23 dakika süre aldığı mücadelede 7 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynarken, Collin Sexton 29 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle takımının en skorer ismi oldu. Ligdeki 9. yenilgisini alan Rockets'ta ise James Harden
40 sayı, 13 asistlik ve Eric Gordon
28 sayı, 2 ribaund ile takımına katkıda bulundu.
SONUÇLAR
Gecenin sonuçları ise şöyle: Cleveland Cavaliers: 117 - Houston Rockets: 108 Minnesota Timberwolves
: 111 - Chicago Bulls
: 96 Oklahoma City Thunder
: 98 - Denver Nuggets
: 105 Washington Wizards
: 124 - New Orleans
Pelicans: 114 Dallas Mavericks
: 113 - Boston Celtics
: 104 Golden State Warriors: 117 - Sacramento Kings
: 116 Milwaukee Bucks
: 135 - San Antonio Spurs
: 129
(İHA)
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25 Kasım 2018 Pazar 11:56