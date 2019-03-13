Cedi Osman'ın 18 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 106-99 yenildikleri Philadelphia 76ers maçında 18 sayılık performans sergiledi.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede, play-off etabının ilk turuna saha avantajıyla girmek isteyen Philadelphia 76ers, play-off şansı kalmayan Cleveland Cavaliers'ı 106-99 yendi.
Ev sahibi 76ers'ta Ben Simmons 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Joel Embiid de 17 sayı, 19 ribaunt, 5 asist, 4 blokla "double double"a imza attı.
Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 26 sayı, Cedi Osman'ın ise 18 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Lig lideri Milwaukee Bucks'ta oynayan Ersan İlyasova ise takımının deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 130-113 yendiği maçı, 3 sayı ve 2 ribauntla tamamladı.
Sonuçlar
Indiana Pacers-New York Knicks: 103-98
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 106-99
Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 107-123
New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 113-130
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 105-112
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 133-107
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 104-125
Cedi Osman, Philadelphia, Cleveland Cavaliers, Spor
Kaynak: AA