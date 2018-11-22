Cedi'nin 21 Sayısı Cleveland'a Yetmedi

NBA'de Cedi Osman
'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers
, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Los Angeles Lakers
'a 109-105 mağlup oldu. Cleveland'da takımın en skoreri olan Cedi 21 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynadı.
NBA'de normal sezon heyecanı 13 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz
'ın takımı Philadelphia
76ers, Wells Fargo
Center'da karşılaştığı New Orleans
Pelicans'ı 121-120'lik skorla mağlup etti ve 13. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Joel Embiid 31 sayı, 19 ribaund ile yıldızlaşırken, Furkan 4 dakika 51 saniye süre aldı ve 2 sayı, 1 asitle oynadı. Ligdeki 8. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Jrue Holiday 30 sayı, 10 asist ve E'Twaun Moore 30 sayı ile takımına katkıda bulundu.
CEDİ'NİN 21 SAYISI CLEVELAND'A YETMEDİ Milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında mücadele ettiği Los Angeles
Lakers'a 109-105'lik skorla yenildi ve 14. mağlubiyetini aldı. Los Angeles ise ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Cedi attığı 21 sayı ile takımının en skoreri olurken, 7 ribaund ve 2 asist yaptı. Lakers'ta ise eski takımına karşı oynayan LeBron James 32 sayı, 14 ribaund ve Lonzo Ball 15 sayı, 7 ribaund ile takımına katkı verdi.
ERSAN'LI MILWAUKEE EVİNDE PORTLAND'I FARKLI GEÇTİ Milwaukee Bucks
, Fiserv Forum'da karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers
'ı 143-100 gibi farklı skorla mağlup ederek ligdeki 13. galibiyetini aldı. Milwaukee'de oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova
12 dakika 24 saniye süre aldı ve maçı 4 ribaund, 1 asistle tamamladı. Bucks'ta ayrıca Giannis Antetokounmpo
33 sayı, 16 ribaund ile karşılaşmanın yıldızı oldu. Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Portland'da ise Damian Lillard 22 sayı, 4 ribaund ve Cj McCollum 22 sayı, 1 asistle takımına katkı verdi. NBA'de normal sezon 14 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle: Charlotte Hornets
: 127 - Indiana
Pacers: 109 Philadelphia 76ers: 121 - New Orleans Pelicans: 120 Atlanta Hawks
: 108 - Toronto Raptors
: 124 Boston Celtics
: 109 - New York Knicks
: 117 Chicago Bulls
: 124 - Phoenix Suns
: 116 Cleveland Cavaliers: 105 - Los Angeles Lakers: 109 Houston Rockets
: 126 - Detroit Pistons
: 124 Milwaukee Bucks: 143 - Portland Trail Blazers: 100 Minnesota Timberwolves
: 101 - Denver Nuggets
: 103 Dallas Mavericks
: 119 - Brooklyn Nets
: 113 San Antonio Spurs
: 103 - Memphis Grizzlies
: 104 MS Utah Jazz
: 111 - Sacramento Kings
: 119 Golden State Warriors: 95 - Oklahoma City Thunder
: 123
(İHA)
Cleveland Cavaliers,Lakers,Los Angeles,Cleveland
22 Kasım 2018 Perşembe 11:16