Cedi'nin 21 Sayısı Yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers
forması giyen Cedi Osman
, Los Angeles Lakers
'a 109-105 kaybettikleri maçta 21 sayı ve 7 ribaunt üretti.
NBA'e 13 maçla devam edildi. Sezona kötü başlayan Los Angeles
Lakers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 109-105 yenerek son 10 karşılaşmada 8. galibiyetini elde etti.
Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, tarihindeki tek şampiyonlukta başrol oynadığı eski takımı Cavaliers'a karşı 32 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle mücadele etti. Lonzo Ball 15, Brandon Ingram 14 sayılık katkı sundu.
Milli basketbolcu Cedi Osman, 21 sayı ve 7 ribauntla Cavaliers'ın en skoreri oldu. Oyuna sonradan dahil olan Jordan Clarkson
da 20 sayı, 5 asistle oynadı.
Warriors'tan art arda 4. yenilgi
Zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Oklahoma City Thunder
mücadelesini de 123-95 kaybetti.
Steve Kerr'ün başantrenörlüğe başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez peş peşe 4 maç kaybeden Warriors, son 8 karşılaşmasında 6. yenilgisini aldı.
32 sayı kaydeden Dennis Schröder ve 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Paul George, Thunder'ın skor yükünü çekti. Russell Westbrook
ise 11 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.
Warriors cephesinde Kevin Durant'in 27 sayı, 14 ribaunt, 3 blok ve Klay Thompson'ın 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar Charlotte
Hornets- Indiana
Pacers: 127-109 Philadelphia
76ers- New Orleans
Pelicans: 121-120 Atlanta
Hawks- Toronto Raptors
: 108-124 Boston
Celtics- New York Knicks
: 109-117
Chicago Bulls- Phoenix Suns
: 124-116
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 105-109
Houston Rockets- Detroit Pistons
: 126-124
Milwaukee Bucks- Portland Trail Blazers
: 143-100
Minnesota Timberwolves- Denver Nuggets
: 101-103 Dallas
Mavericks- Brooklyn Nets
: 119-113 San Antonio
Spurs- Memphis Grizzlies
: 103-104
Utah Jazz- Sacramento Kings
: 111-119
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 95-123
Lakers,Cleveland Cavaliers
22 Kasım 2018 Perşembe 10:45