26 Şubat 2019, 10:52
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NBA'de Cedi Osman'ın 27 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi

NBA

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 123-110 kaybettikleri Portland Trail Blazers maçında 27 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde Portland Trail Blazers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 123-110 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

C.J. MCCOLLUM'DAN 35 SAYI

Trail Blazers'ı galibiyete, 35 sayı, 7 ribaunt üreten C.J. McCollum ve 21 sayı, 8 asistle oynayan Damian Lillard taşıdı.

Maçı 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle bitiren Cedi Osman, Cavaliers'ın en skoreri oldu. Kevin Love da 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

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Kaynak: AA


YORUMLAR (1)
TUNÇ06: SONUN HİHO GİBİ OLMASIN İNŞ. HEDEFİN BÜYÜK VE ÇOK İYİSİN HELAL OLSUN ÇALIŞ ÇALIŞ ÇOK DAHA İYİ OL CEDİ HELAL OLSUN TŞK.
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