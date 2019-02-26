NBA'de Cedi Osman'ın 27 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Portland Trail Blazers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 123-110 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.
C.J. MCCOLLUM'DAN 35 SAYI
Trail Blazers'ı galibiyete, 35 sayı, 7 ribaunt üreten C.J. McCollum ve 21 sayı, 8 asistle oynayan Damian Lillard taşıdı.
Maçı 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle bitiren Cedi Osman, Cavaliers'ın en skoreri oldu. Kevin Love da 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
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Kaynak: AA