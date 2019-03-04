Cedi Osman 14 Sayı Attı, Cavaliers Kazandı

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 14 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i 107-93 yendi.NBA'e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın sahasında Magic'i 107-93 mağlup ettiği maçta 34 dakika 5 saniye süre aldı ve 14 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmalık performans ortaya koydu.Sezonun 16. galibiyetini alan Cavaliers'ta Jordan Clarkson 18, Collin Sexton 17, Kevin Love 16 sayı attı.Nikola Vucevic'in 28, DJ Augustin'in 19 sayısı Magic'te sezonun 35. yenilgisini önleyemedi.Harden'dan 42 sayıHouston Rockets, deplasmanda Boston Celtics'i 115-104 mağlup etti.Üst üste 5. olmak üzere 38. maçını kazanan Rockets'ta James Harden 42 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle galibiyette ön plana çıktı. Harden, bu sezon 24. kez 40 ve üstünde sayı atmayı başardı. Konuk takımda Eric Gordon 32 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Chris Paul 15 sayı, 6 ribaunt, 12 asistlik performans sergiledi.Bu sezon 26. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Kyrie Irving 24 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Al Horford 19 sayı, 6 ribauntla oynadı.NBA'e 7 maçla devam edilecek.SonuçlarCharlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 108-118Boston Celtics-Houston Rockets: 104-115Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 118-123Los Angeles Clippers-New York Knicks: 128-107Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-93Detroit Pistons-Toronto Raptors: 112-107 (Uzatmada)Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 135-121Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 99-95