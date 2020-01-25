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Cedi Osman'dan depremzedelere destek

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

25.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:16Cedi Osman'dan depremzedelere destek
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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