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Cedi Osman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

24.03.2020 01:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:48
Cedi Osman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bir geçmiş olsun mesajı da Cedi Osman'dan geldi. Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Fatih hocam. Sen bu zorluğu da aşar, eskisinden daha güçlü dönersin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Cleveland Cavaliers, Fatih Terim, Cedi Osman, Spor

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