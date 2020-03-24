Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Cedi Osman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Haberler

Cedi Osman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

24.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:25
Cedi Osman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bir geçmiş olsun mesajı da Cedi Osman'dan geldi. Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Fatih hocam. Sen bu zorluğu da aşar, eskisinden daha güçlü dönersin" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Cleveland Cavaliers, Fatih Terim, Cedi Osman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı Haberler
İstanbul'dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza Haberler
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
İran’da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti Haberler
İran'da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haberler
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Haberler
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Korona virüs sürecisinde evden eve telefonla psikolojik destek - Haber Beyoğlu Belediyesi sokakta yaşayan hayvanları unutmadı - Haber Küçük yüreklerin büyük duyarlılığı - Haber Aliağa'da evlere paket dönemi - Haber Türk Bilim insanlarının ürettiği kit 10-20 dakikada sonuç veriyor - Haber Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu - Haber Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var - Haber Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor - Haber
Loading