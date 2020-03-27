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Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın

Amerika Basketbol Ligi ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Türkiye'deki vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

27.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:55
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta top koşturan Cedi Osman, NBA'in internet sitesinden paylaşılan video ile Türkiye 'deki vatandaşlara seslendi. Milli basketbolcu, koronavirüs tedbirleri kapsamından Türk halkının zorunlu haller dışında evden çıkmamasını istedi.

"HERKESE TEMİZ VE SAĞLIKLI YARINLAR DİLİYORUM"

Cedi, mesajında, "Öncelikle bu virüsün yayılmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız. Lütfen bir peçeteye hapşırın ya da öksürün, ardından çöpe atın. Kapı kolları, telefon ve anahtar gibi çokça temas ettiğimiz yerleri düzenli dezenfekte edelim. Herhangi bir hastalık belirtisinde hastaneye gitmek dışında lütfen evde kalalım. Herkese temiz ve sağlıklı yarınlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, Türkiye, Spor

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Haberler ›› Spor ››Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın - Spor
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