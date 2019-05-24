Cedi Osman, Düzce Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nı ziyaret etti

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers
forması giyen Cedi Osman
, Düzce Belediyesi
Kadın Basketbol Takımı oyuncularını ziyaret etti. Cedi Osman, FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda da önemli bir başarı elde edeceklerine inandıklarını söyledi.
Düzce Belediyesi Kadın Basketbol Takımı son 3 yıldır kısıtlı bütçelere rağmen ciddi başarılar elde ederek bünyesindeki 3 sporcuyu da Kadın Basketbol Milli Takımı'na gönderdi. Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde de birinci olarak bir üst lige çıkan Düzce Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı oyuncularını, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ziyaret etti.
Cedi Osman yaptığı konuşmada, "Ziyaret amacım hem onları desteklediğimi göstermek, bir yandan da 2-3 senedir kazandıkları başarılardan dolayı tebrik etmek. En önemlisi ben kendim olarak, Cedi Osman Akademisi olarak onlara şu mesajı vermeye geldik: Biz her zaman sizin yanınızda olacağız ve olmaya devam edeceğiz. Bu kadar başarıya rağmen hiçbir şekilde isimleri duyulmadı. Ama her sene başarılar elde ettiler. Hem adlarını duyurmak adına hem de destek olmak adına geldik. Hem merak edilenleri konuşacağız hem de tanışmış olacağız" dedi.
Dünya Kupası'nda da ciddi başarılar elde edeceklerini söyleyen Osman, "Dünya Kupası hakkında herkes çok heyecanlıdır. Ben bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Herkes eminim ki çok sıkı çalışıyordur. Çok önemli bir turnuva. Sonuçta iyi bir derece yapıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Çok zorlu bir grubumuz var. Ama çok genç ve iyi bir takımız. Kesinlikle iyi bir derece yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
2018-2019 sezonu Turkish Airlines EuroLeague finalinde CSKA Moskova
ile karşı karşıya gelen ancak elenen Anadolu Efes
Erkek Basketbol Takımı'nın ilerleyen süreçte daha çok başarı elde edeceğine inandığını söyleyen Cedi Osman, "Ben çok mutlu oldum. İki takımın Dörtlü Final'de birlikte olması, karşılıklı oynamış olmalarına. Sonuçta o maçta kazanan Türkiye
oldu. Maalesef finalde CSKA Moskova'ya kaybettik. Tabii Anadolu Efes'in kazanmasını istiyordum. Ama inanıyorum ki bu Anadolu Efes adına bir başlangıç oldu. İlerleyen senelerde kupanın geleceğine eminim" dedi.
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Düzce Belediyesi
Cedi Osman'ın kadın basketbol takımı ile buluşması
Cedi Osman'ın açıklamaları ve detaylar
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Kaynak: DHA