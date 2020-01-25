Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Cedi'nin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kullanıcı milli oyuncuyu eleştirdi.

Gelen tepkilerin ardından Cedi Osman şu paylaşımda bulundu: