Cedi Osman'ın Performansı Cleveland'a Yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia
76ers, Wells Fargo
Center'da karşılaştığı New York Knicks
'i 117-91 mağlup etti. Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz
, maçta 22 dakika sürede 11 sayı, 1 ribaund ve 1 asist üretti. Philadelphia'da ayrıca Joel Embiid 26 sayı, 14 ribaund ve JJ Redick 24 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Knicks'te ise Mario Hezonja 17 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Ersan'lı Milwaukee, Chicago'yu yendi
Milli basketbolcu Ersan İlyasova
'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks
, Fiserv Forum'da oynadığı Chicago Bulls
'u 116-113'luk skorla yendi. Bucks'ta Ersan 9 sayı, 6 ribaund, Giannis Antetokounmpo
36 sayı ve 11 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Bulls'ta ise Jabari Parker ve Zach LaVine 24'er sayı ile müsabakayı tamamladı.
NBA'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:
Philadelphia 76ers: 117 - New York
Knicks: 91
Milwaukee Bucks: 116 - Chicago Bulls: 113
Oklahoma City Thunder: 100 - Cleveland Cavaliers: 83
Oklahoma,Cedi Osman,Cleveland
29 Kasım 2018 Perşembe 13:17