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Cedi Osman'ın performansı galibiyete yetmedi

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon dün gece oynanan 9 karşılaşma ile devam etti.

03.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:00 Cedi Osman'ın performansı galibiyete yetmedi

Amerikan Ulusal Ligi'nde (NBA) normal sezon dün gece oynanan 9 karşılaşma ile devam etti.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers sahasında Charlotte Hornets'a 109-106 mağlup oldu. Cedi Osman, 26 dakika süre aldığı bu mücadelede 17 sayı 1 ribaund ve 2 asistlik performans sergilerken, takımının mağlup olmasına engel olamadı. Karşılaşmada Cavaliers'ın en skorer oyuncusu ise 21 sayılık performansıyla Colin Sexton oldu.

NBA'de dün gece oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets: 106-109

Indiana Pacers - Denver Nuggets: 116-124

Miami Heat - Toronto Raptors: 84-76

Minnesote Timberwolves - Golden State Warriors: 99-84

Chicago Bulls - Utah Jazz: 98-102

San Antanio Spurs - Oklahoma City Thunder: 103-109

Dallas Mavericks - Brooklyn Nets: 123-111

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies: 128-123

Los Angeles Clippers - Detroit Pistons: 126-112

 



Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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