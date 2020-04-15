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Cedi Osman LoL Sahnesinde Efsane İsim Thaldrin'le Maça Çıkacak

Cedi Osman LoL oynayacak. Türkiye'nin NBA'deki temsilcilerinden Cedi Osman, bu kez yeteneklerini

15.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:53
Cedi Osman LoL Sahnesinde Efsane İsim Thaldrin'le Maça Çıkacak
Cedi Osman LoL oynayacak. Türkiye'nin NBA'deki temsilcilerinden Cedi Osman, bu kez yeteneklerini Twitch platformunda yayınında göstermeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu canlı yayında League of Legends'in ünlü isimlerinden Berke "Thaldrin" Demir'le maça çıkacak. Her hafta oluşturulan dikkat çekici oyun yayınlarıyla Twitch'in sevilen kanalı haline gelen Red Bull Gaming Ground @HOME, şimdi de Cedi Osman ve Thaldrin'in LoL kapışmasıyla Twitch kullanıcılarını sevindiriyor.

Oyunseverler, Red Bull Gaming Ground @HOME'da sosyal medyadaki etkisini çok konuşulacak eğlenceli bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Ünlü Twitch yayıncısı ve e-spor oyuncusu "Thaldrin"le kapışacak olan Cedi Osman, NBA'deki başarısını LoL'de de göstermeye çalışacak.

Cedi Osman LoL maçı nasıl izlenir?

16 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Twitch.tv/RedBullTR adresinden ?yapılacak eğlenceli karşılaşmayı ayrıca Kaan Kural'ın anlatımı renk katacak. Yıldız oyuncu Red Bull Gaming Ground @HOME'da Thaldrin'e karşı 1v1 ve 5v5 modlarında meydan okumaya hazırlanıyor.

Ayrıca Cedi Osman ve Thaldrin'in takımlarında yer alacak diğer 8 oyuncu Cedi Osman, Thaldrin ve Red Bull Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından sorulacak sorulara doğru cevap verecek kullanıcılar arasından seçilecek. Oyunseverler olarak 16 Nisan Perşembe günü yapılacak bu yayını kaçırmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: League Of Legends, Cedi Osman, Red Bull, Teknoloji
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