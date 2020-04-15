Cedi Osman LoL Sahnesinde Efsane İsim Thaldrin'le Maça Çıkacak
Cedi Osman LoL oynayacak. Türkiye'nin NBA'deki temsilcilerinden Cedi Osman, bu kez yeteneklerini
15.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:53
Oyunseverler, Red Bull Gaming Ground @HOME'da sosyal medyadaki etkisini çok konuşulacak eğlenceli bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Ünlü Twitch yayıncısı ve e-spor oyuncusu "Thaldrin"le kapışacak olan Cedi Osman, NBA'deki başarısını LoL'de de göstermeye çalışacak.
Cedi Osman LoL maçı nasıl izlenir?
16 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Twitch.tv/RedBullTR adresinden ?yapılacak eğlenceli karşılaşmayı ayrıca Kaan Kural'ın anlatımı renk katacak. Yıldız oyuncu Red Bull Gaming Ground @HOME'da Thaldrin'e karşı 1v1 ve 5v5 modlarında meydan okumaya hazırlanıyor.
Ayrıca Cedi Osman ve Thaldrin'in takımlarında yer alacak diğer 8 oyuncu Cedi Osman, Thaldrin ve Red Bull Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından sorulacak sorulara doğru cevap verecek kullanıcılar arasından seçilecek. Oyunseverler olarak 16 Nisan Perşembe günü yapılacak bu yayını kaçırmayın.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: League Of Legends, Cedi Osman, Red Bull, Teknoloji