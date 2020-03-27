Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cedi Osman: "Lütfen evde kalalım"

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrı yaptı.

27.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:53
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrı yaptı.
Milli basketbolcu, NBA'in internet sitesinde yer alan videosunda, "Türkiye'deki NBA severlere bir mesajım var." diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle bu virüsün yayılmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız. Lütfen bir peçeteye hapşırın ya da öksürün, ardından çöpe atın. Kapı kolları, telefon ve anahtar gibi çokça temas ettiğimiz yerleri düzenli dezenfekte edelim. Herhangi bir hastalık belirtisinde hastaneye gitmek dışında lütfen evde kalalım. Herkese temiz ve sağlıklı yarınlar diliyorum."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Cedi Osman: ’Lütfen evde kalalım’

Kaynak: AA

Etiketler: Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, basketbol, Güncel

Haberin Videosu :

Cedi Osman: "Lütfen evde kalalım"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Cedi Osman: 'Lütfen evde kalalım' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Gözler saat 22.00’ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 22.00'ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı
Çin’de olumlu sonuçlar verdi! Ev tipi koronavirüs testi geliyor Haberler
Çin'de olumlu sonuçlar verdi! Ev tipi koronavirüs testi geliyor
Sağlık Bakanı Koca’dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Haberler
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı Haberler
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

21:28: 70 yaşındaki çiftin, "sokak hayvanları için yiyecek" talebi yerine getirildi - Haber 21:28: 8 ülkeden Kovid-19'la mücadele için yaptırımların kaldırılması çağrısı - Haber 21:28: Belçika, "kısmi tecrit" uygulamasını 19 Nisan'a uzattı - Haber 21:26: Diyarbakırlılar yağmura ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklara çıktı - Haber 21:26: Bakan Koca: "Toplam can kaybımız 92'yi buldu, toplam vakamız 5 bin 698" - Haber 21:06: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak - Haber 20:55: Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı - Haber 20:29: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var - Haber 20:12: Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak - Spor 20:12: Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek - Haber 20:12: Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber