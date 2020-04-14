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Cedi Osman Red Bull Gaming Ground @HOME'da vadiye iniyor

Oyunseverler, Red Bull Gaming Ground @HOME'da eşi benzeri olmayan bir karşılaşmaya tanıklık edecek.

14.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:49
Cedi Osman Red Bull Gaming Ground @HOME'da vadiye iniyor
Oyunseverler, Red Bull Gaming Ground @HOME'da eşi benzeri olmayan bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Türkiye 'nin NBA'deki gururu Cedi Osman, bu kez hünerlerini bilgisayar başında göstermeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu vadide ünlü yayıncı Berke Demir'e meydan okuyacak. Kaan Kural'ın anlatımıyla gerçekleştirilecek büyük mücadele 16 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @HOME ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. Oyunseverler Red Bull Gaming Ground @HOME'da Cedi Osman, Berke 'Thaldrin' Demir ve Kaan Kural'la buluşacak.

Türkiye'nin en başarılı sporcularından biri olarak gösterilen Cedi Osman, bu kez yeteneklerini bilgisayar başında sergileyecek. Yıldız oyuncu Red Bull Gaming Ground @HOME çatısı altında ünlü yayıncı Berke Demir'e karşı 1v1 ve 5v5 modlarında meydan okuyacak. 5v5 maçında Cedi Osman ve Thaldrin'in takımlarında yer alacak 8 oyuncu ise Cedi Osman, Thaldrin ve Red Bull Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından sorulacak sorulara doğru cevap veren kişiler arasından seçilecek.

Kaan Kural'ın sunacağı büyük mücadele 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bora Füzesi, Cedi Osman, Red Bull, Türkiye, Spor
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