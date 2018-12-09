09 Aralık 2018, 14:18
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Cedi Osman Smacı Vurdu, Cavaliers Fark Yaptı

Cedi Osman Smacı Vurdu, Cavaliers Fark Yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 12 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 116-101 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers'ın evinde Wizards'ı 116-101  mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 39 dakika 25 saniye süre alan Cedi  Osman, (2/5 üçlük, 3/7 ikilik) 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 blokla oynadı. Cedi Osman ilk çeyrekte yaptığı güzel smaçla seyirciden büyük alkış aldı.
Sezonun 6. galibiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 29 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, Tristan Thompson 23 sayı, 19 ribaunt kaydetti.
Wizards'ta Bradley Beal'ın 27, Jeff Green'in 17 sayısı sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi. John Wall ise maçı 1 sayıyla tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.
Cedi Osman

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