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Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

11.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:57Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
'in ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesi'nde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'ne iniş yapan ve burada mahsur kalan 3 kişi yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 6 kişilik AKUT ekibi ile jandarma, bölgeye kısa sürede vardı. Bölgede arama, tarama çalışması yapan ekipler, zorlu bir arazide 3 kişiye sağ salim ulaşmayı başardı. Sağlık ekipleri mahsur kalan vatandaşlara olay yerinde müdahalede bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen vatandaşlar, evlerine bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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