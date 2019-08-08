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Çek basını, Sparta Prag maçı sonrası Trabzonspor'a övgü yağdırdı!

Trabzonspor'un Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Çek basını, bordo mavili takıma övgü dolu yorumlarda bulundu.

08.08.2019 22:12
Çek basını, Sparta Prag maçı sonrası Trabzonspor'a övgü yağdırdı!

Çek basını Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçı manşetine taşıdı.

DİKKATSİZLİĞİN BEDELİ

Çek basını, "Sparta Prag oyuna iyi başladı ve her şey yolunda gidiyordu. Güzel goller geldi ama son bölümlerde takım anlamsızca geriye çekilerek dikkatsiz davrandı. Trabzonspor'un kaliteli gol ayakları sahneye çıkarak skoru eşitledi. Sparta Prag dikkatsizliğin bedelini rövanşta ağır bir şekilde ödeyebilir." şeklinde müsabakayı manşete taşıdı.

TÜRKLER DONDURDU

Çekya basınında Lidovy gazetesi ise, "Türkler son dakikada Sparta Prag futbolcularını dondurdu. Sparta Prag belki de taraftarlarının eksikliğini son bölümlerde ciddi şekilde hissetti." şeklinde müsabakayı manşete taşıdı.

(Futbol Arena)


Trabzonspor, Sparta Prag, Spor

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