Çek Model Adela Jirikova, Türkiye'deki Genç Kızlara İlham Olacak

Adela Jirikova, ülkemize gelmeden önce çeşitli uluslararası ve üst düzey moda dergilerinde yer almıştı. Ancak İstanbul'da özellikle genç kızlara hitap eden bir dergideki projesi ona çok önemli bir fırsatın kapılarını açtı.

TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI KIZ DERGİSİNDE YER ALMAK ÜZERE SEÇİLDİ

Kendi tecrübesinden yola çıkarak, genç kızların modayı izlemeye erken yaşlarda başladığını ve moda anlayışlarını geliştirdiğini biliyordu. Gelişmekte olan ülkelerdeki genç kızların çağdaş ve kozmopolit bir görünüm kazanmak istediğini gözlemledi. Bugünkü genç kuşağın yarının güçlü Türk kadınları olacağını bilen Adela, Türk geleneklerini ve kültürünü daha iyi anlamak için birçok gözlem yaptı. Modanın birleştirici gücüyle Türk kadınına modern yaklaşımlar sunmak adına gösterdiği çabalar meyvesini verdi ve sonunda, Türkiye'nin bir numaralı genç kız dergisinde yer almak üzere seçildi.

MODA VE YAŞAM TARZI ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KIRMAYI BAŞARDI

Moda ve yaşam tarzı önündeki engelleri kırmayı başarıp projeye ilham kaynağı oldu. Genç kızların içindeki maceraperest ruhu yansıtan ve kendi farklı kimliklerini özgürce sunan Adela, derginin yükselen grafiğinde ve projenin başarısında çok önemli bir rol oynadı.

TÜRKİYE'YE KUCAK DOLUSU SEVGİLER GÖNDERİYOR

Genç ruhu ve yenilikçi çalışmalarıyla Boğaz'ın ötesindeki estetiği yakalamayı başaran Adela, Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerini gönderiyor.