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Çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üzerinde otomobil bulunan çekicinin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

27.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:21
'nin ilçesinde, üzerinde otomobil bulunan çekicinin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, arızalı otomobili üzerinde taşıyan, başka bir otomobili de halatla çeken sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 Z 2677 plakalı çekici, İlimtepe Mahallesi'nden Hacıosman Mahallesi'ne inen dağ yolunda bariyere çarparak devrildi.
Kazada, çekici ve üzerindeki otomobillerde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Jandarma, ölü ve yaralıların kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
Çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Kocaeli, Körfez, Güncel

Kaynak: AA


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